So verabschiedete sich Anschober auf Twitter

Fünf Tage nach seinem verkündeten Rücktritt als Gesundheitsminister (siehe Video oben) hat sich Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag auch auf Twitter in seiner Funktion als Minister von seinen Followern verabschiedet. „Heute enden für mich in Summe fast 18 Jahre Regierungsarbeit. Eure Reaktion war in den letzten Tagen phänomenal - und gibt mir viel Kraft“, schrieb Anschober.