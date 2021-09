20 Jahre 9/11: Warum tun Menschen so etwas?

Für die Menschheit besteht noch Hoffnung

Trotzdem schlägt Kruglanski auf die Frage, ob für die Zukunft noch Hoffnung bestehe, auch optimistische Töne an: „Wir haben die Möglichkeit, uns selbst und unsere Verletzlichkeit zu verstehen, also sollten wir in der Lage sein, schlauer zu sein, als wir sind.“ Als Menschheit könnten wir zwar Fortschritte erzielen, müssten uns aber auch der Tatsache bewusst sein, dass all das auch schnell wieder zunichtegemacht werden könne.