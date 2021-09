20 Jahre danach: 9/11 veränderte die Welt

Giftige Wolke legte sich über New York

Die Zahl der Toten durch Spätfolgen der Terroranschläge vom 11. September in den USA übersteigt offenbar die Zahl der Opfer am Tag des Angriffs. Demnach wurden alleine 3900 Entschädigungsanträge im Namen von bereits Verstorbenen gestellt. Bei den meisten Fällen handelt es sich um Menschen, die in der Nähe des World Trade Centers lebten oder arbeiteten, als die Türme einstürzten. Durch den Einsturz hatte sich eine Wolke giftiger Dämpfe über das gesamte Viertel von New York gelegt. Viele Anrainer und Einsatzkräfte erkrankten später an Krebs.