„9/11 war Kennedy-Attentat des 21. Jahrhunderts“

Wie gefährlich sind Verschwörungstheorien und ihre Anhänger für Gesellschaft und Demokratie?

Das kommt darauf an, welches Land wir uns anschauen. International betrachtet sind nicht alle Verschwörungstheorien-Anhänger gefährlich, aber es gibt zwischen den Staaten und Kulturen deutliche Unterschiede. Generell gibt es drei Bereiche, in denen Verschwörungstheorien gefährlich sein können:

1. Wenn diese Theorien dazu führen, dass jemand zur Waffe greift und Gewalt anwendet, teilweise exzessiv. So war zum Beispiel der norwegische Attentäter Anders Behring Breivik ein Anhänger von Verschwörungstheorien, auch der Attentäter von Christchurch. Auch in extremen religiösen Milieus sind Verschwörungstheorien häufig weit verbreitet.

2. Wenn diese Theorien zu Gefahr für Leib und Leben führen, weil etwa medizinische Fakten geleugnet werden. Wenn jemand zum Beispiel davon überzeugt ist, dass das Coronavirus gar nicht existiert, dann wird er sich kaum an Maskenpflicht und Abstandsregeln halten, geschweige denn sich impfen lassen. Und damit gefährdet er sich selbst und andere.

3. Verschwörungstheorien können zu einer Gefahr für die Demokratie werden, weil sie eben dazu führen, dass die Anhänger meinen, in einer Diktatur zu leben und sich gegen ein System stellen, das in Wirklichkeit ja demokratisch ist. Aber auch hier gibt es Unterschiede, sogar in Deutschland und Österreich. In Deutschland gibt es natürlich die Corona-Verschwörer - in Österreich sind es aber sogar politische Akteure, die solche Theorien immer wieder öffentlich zum Besten geben. Auch in den USA, wo wir eine große Partei haben, die sich mehr und mehr den Verschwörungstheorien verschreibt und das politische System damit Schaden nimmt.