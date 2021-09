Sprachlern-App Babbel will noch heuer an die Börse

Live-Unterricht und Sprachreisen

Babbel - abgeleitet vom hessischen Dialektwort für sprechen - wurden 2007 gegründet und bietet in seiner App auf Abo-Basis Sprachkurse, Vokabel- und Rechtschreib-Tests in 15 Sprachen an. Zudem investierte Babbel bereits in eine Sprachreiseplattform und neue Lernmethoden wie Podcasts und Live-Tutoring-Klassen durch Muttersprachler. Mit den Einnahmen des Börsengangs will das Unternehmen sein Angebot weiter ausbauen.