Wien: Sechs ausgesetzte Schlangen in zwei Wochen

Die Meldungen über unerwünschte Begegnungen mit Schlangen reißen nicht ab: In Wien sind in nur zwei Wochen sechs exotische Exemplare aufgefunden worden. Die Schlangen, die vermutlich zuvor privat als Heimtier gehalten wurden, scheinen einfach entsorgt worden zu sein. „Wer sich ein Tier anschafft, muss unbedingt vorher die nötige Sachkunde erwerben, um zu wissen, auf was man sich einlässt. Für Reptilien, die sehr spezielle Ansprüche an die Haltung stellen, gilt das ganz besonders“, appellieren die Tierschutzombudsstelle und das TierQuarTier Wien.