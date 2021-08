Und schon wieder eine Schlange am WC entdeckt!

Pythons auf Toiletten

Es war längst nicht mehr das erste Mal, dass in diesem Jahr Schlangen für Überraschungen - teils auch schmerzhafte - auf österreichischen Toiletten sorgte. Der wohl berühmteste Vorfall spielte sich - wie ausführlich berichtet - in Graz ab, als ein Mann beim morgendlichen Toilettengang Bekanntschaft mit dem Python eines Nachbarn machte und von diesem gebissen wurde. Auch in Wien hatte es sich ein Python in der Toilette einer Mieterin gemütlich gemacht.