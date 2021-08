Wien: Schlange unter Esstisch biss plötzlich zu

Während er mit seiner Frau am Esstisch gesessen war, hatte der Wiener plötzlich einen Stich in der Ferse gespürt. Als er unter den Tisch sah, erblickte er die Schlange. Das Reptil dürfte sich zuvor über ein offenes Fenster in die Wohnung geschlängelt haben, wie die LPD Wien mitteilte. Das Paar aus Meidling alarmierte die Polizei. Als die Beamten in der Wohnung ankamen, fehlte von dem Reptil jedoch jede Spur.