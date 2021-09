Riesige Boa Constrictor bei Spaziergang entdeckt

Ein Spaziergänger hat am Dienstag in Wien-Floridsdorf an der Grenze zu Niederösterreich eine riesige Schlange entdeckt. Das 1,50 Meter lange Tier wurde eingefangen und zum Tierschutz Austria nach Vösendorf gebracht. Dort wird die Boa Constrictor jetzt umsorgt, bis sich ein Besitzer findet.