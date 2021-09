Ex-Sturm-Mann ist auf einer Rettungsmission

Die Heimkehr von Anel Hadzic zu Sturm am Dienstag (18.45 Uhr, Messendorf) im Regionalliga-Nachtrag fällt nicht ganz so aus wie geplant! „Natürlich werde ich nach Graz kommen“, sagt der 32-jährige Ex-Blacky, „aber ich kann mir die Partie nur von der Bank aus anschauen, denn meine Achillessehne ist so gereizt, dass mir der Arzt eine Woche Spielverbot auferlegt hat.“ Am Montag war Anel in Zagreb zu Therapie.