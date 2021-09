Sieben Fragen zu Gefahren auf den Tiroler Straßen

Ablenkung am Steuer. Wie gefährlich und wie weit verbreitet ist das Telefonieren am Steuer?

Eine Sekunde nicht auf den Verkehr geachtet. Bei 100 km/h bedeutet das 28 Meter im Blindflug. Diese Auswirkungen seien vielen einfach nicht bewusst, konstatiert Oberst Salzmann. Und was lenkt Autofahrer vor allem ab? Das Handy! „Mehr als 8700 Übertretungen haben wir heuer in Tirol bereits festgestellt. In den vergangenen Jahren waren es im Schnitt 14.000 – Tendenz weiter steigend.“