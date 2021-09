Pensionist erfolgreich wiederbelebt

Mit einem Kreislaufstillstand brach ein Pensionist am Sonntagnachmittag in seinem Haus in Wien-Liesing leblos zusammen. Zeugen verständigten die Einsatzkräfte, woraufhin eine perfekte Rettungskette anlief. Zwei Streifenwagen der Exekutive - in Wien hat jedes Polizeiauto einen Defi an Bord - fuhren ebenso wie ein Rettungswagen der Berufsrettung Wien zum Notfallort. Parallel dazu wurde auch der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 entstandt. Nach mehr als einer halben Stunde konnten die Helfer den 75-Jährigen ins Leben zurückholen - er wurde mittels Helikopter in kritischem Zustand ein Wiener Krankenhaus geflogen.