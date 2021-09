Heute in einer Woche startet der steirische herbst

Viele Performances im öffentlichen Raum

Mit Sicherheit gibt es abseits des heurigen Festival-Schwerpunkts mit Performances, Installationen und Interventionen - wir haben berichtet - aber auch ein spannendes Rahmenprogramm: In Anlehnung an das Format der „Paranoia TV News“ aus dem Vorjahr schickt man Künstler aus, die „Lageberichte“ aus dem Grazer Alltag gestalten. So wird etwa Stefanie Sargnagel vom Aufsteirern berichten oder Pia Hierzegger von der Gemeinderatswahl.