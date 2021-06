Erste Einblicke ins Programm: Stadt wird zur Bühne

„The Way Out“ - so lautet das Motto des steirischen herbst 2021 und Intendantin Ekaterina Degot will von 9. September bis 10. Oktober nicht nur den Ausweg aus den Lockdowns zelebrieren, sondern das Festival unter die Leute bringen. Auch jene, die nicht zum üblichen Kreis des eingeweihten Publikums gehören.