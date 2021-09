Zwei gute Nachrichten für Austria Lustenau

Bryan Silva Teixeira wurde im Nachwuchs von Clermont ausgebildet und sammelte in den vergangenen beiden Jahren Spielpraxis bei den Drittligisten US Concarneau und US Orleans. In diesem Sommer absolvierte er mit Clermont Foot die komplette Vorbereitung auf die Ligue 1 und kam jeweils in den Testspielen des Clubs zum Einsatz. Bei den ersten beiden Meisterschaftsspielen war der junge Stürmer, der als klassischer Neuner und am Flügel eingesetzt werden kann, Teil des Kaders.