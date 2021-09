Arbeitslosigkeit wieder auf Niveau wie vor Corona

Im Vergleich zum August 2020 ist die Arbeitslosigkeit um ein Viertel niedriger. Besonders groß ist der Rückgang in der obersteirischen Industriebezirken Bruck, Liezen und Leoben. Allerdings kommen zu den arbeitslosen Personen noch 7677 Teilnehmer an Schulungen (ein Plus von 22,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). In Summe sind also fast 40.000 Steirerinnen und Steirer auf Jobsuche.