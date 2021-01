2020 waren 131.000 Steirer arbeitslos

Alle steirischen Regionen betroffen

Betroffen waren alle steirischen Regionen: In allen 14 steirischen Arbeitsmarktbezirken stieg 2020 die Arbeitslosigkeit. Mit einem markanten Plus von 63,8 Prozent fiel der Zuwachs am kräftigsten im AMS Gleisdorf aus, gefolgt vom AMS Weiz (+60,2 Prozent) und dem AMS Liezen (+51,6 Prozent).