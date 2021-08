„Marvel‘s Midnight Suns“: Taktik-RPG von Firaxis

Mit „Marvel‘s Midnight Suns“ haben 2K und Marvel Entertainment im Zuge der Gamescom ein „im dunkleren Teil des Marvel-Universums“ angesiedeltes Taktik-Rollenspiel angekündigt, in dem es Gamer mit übernatürlichen Kräften zu tun bekommen, „als sie sich mit den Midnight Suns, der letzten Verteidigungslinie der Erde gegen die Unterwelt, zusammenschließen und unter ihnen leben“. Erscheinen soll der Titel im März 2022 für PlayStation, Xbox, Switch und den PC (Via Steam und Epic Games Store). Für die Entwicklung zeichnen die Strategie-Experten von Firaxis (u.a. „XCOM 2“, „Civilization VI“) verantwortlich. Wir zeigen den Ankündigungs-Trailer, erste Gameplay-Szenen sollen am 1. September gezeigt werden.