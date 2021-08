Das Tiroler Wipptal steht gegen Transit-Lawine auf

Resolution für mehr Lebensqualität in Tirol

Gemeinsam präsentierte der Planungsverband Wipptal eine „Resolution für mehr Lebensqualität in Tirol“: „Wir fordern eine zeitgemäße und nachhaltige Verkehrsinfrastruktur in Tirol, die darauf abzielt, den Transitverkehr zu dosieren, limitieren und schließlich durch Verlagerung auf die Schiene deutlich zu reduzieren“, heißt es in dem Schreiben, das auch in den Petitionsausschuss des Nationalrats ergangen ist.