Causa Luegbrücke: Lärmschutz statt Tunnelstreit

Enkeltauglicher Lärmschutz gefordert

„Um diese 18 Mio. € Mehrkosten hätten 50.000 Quadratmeter Top-Lärmschutzwände an belasteten Lärmstandorten errichtet werden können“, ruft Gurgiser in Erinnerung und appelliert an die Bürgermeister, den Streit mit der Asfinag rasch zu beenden und stattdessen über einen enkeltauglichen Lärmschutz im gesamten Wipptal zu verhandeln.