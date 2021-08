Zuckeralarm im Körper!

Wie aus heiterem Himmel - so kommt für viele Menschen die Diagnose Diabetes mellitus Typ 2 und mit ihr vielfach gleich die Hiobsbotschaft einer Folgeerkrankung wie Gefäßschäden an Augen, Nieren oder Herz. Passiert das wirklich ganz plötzlich? Wenn ein Patient darüber nachdenkt, gibt es schon Hinweise. Ja, zu viel Kilos zeigt die Waage - man isst und trinkt halt so gerne -, gegen Bluthochdruck werden schon länger „Pulverl“ genommen, beim Sex macht Männern das „Stehvermögen“ Probleme. Wenn man es genau nimmt, rollte die Zuckerflut also schon länger - und schädigte den Organismus. Damit die Organe unseres Körpers fehlerfrei funktionieren, benötigen sie ausreichende Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen aus dem Blut. Erhöhter Glukosefluss führt allerdings dazu, dass sich die Blutgefäße verändern und eventuell durch Ablagerungen verengen. Das stört die Durchblutung und damit die Versorgung der Organe.