Bullen hoben Richtung Bröndby ab

Pünktlich um 13:00 Uhr starteten die Bullen ihre Mission Champions League-Gruppenphase mit dem Abflug von Salzburg Richtung Kopenhagen. Auch Zlatko Junuzovic stieg in den Flieger. In Bröndby steht morgen (21) das entscheidende Rückspiel gegen den dänischen Meister um die Teilnahme an der Elite Liga an.