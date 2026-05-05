LASK greift nach Double ++ ÖTV-Trio im Rom-Turnier

Der LASK greift nach dem Sieg gegen Rapid nach dem Double, zwei Tennis-Ladies und Sebastian Ofner stehen im Hauptfeld der Masters Turniers in Rom und Hard steht im zweiten Viertelfinal-Spiel gegen die Fivers mit dem Rücken zur Wand – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 5. Mai.