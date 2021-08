Riesiger Hype um Multiplayer-Shooter „Splitgate“

Mit dem cleveren Multiplayer-Shooter „Splitgate“, den man als Mix aus „Portal“ und „Halo“ umschreiben kann, feiert der unabhängige Entwickler 1047 Games erstaunliche Erfolge. Die kostenlos spielbare Open Beta hat in den letzten Wochen mehr als 10 Millionen Spieler angelockt, der Erfolg war so groß, dass die Betaphase verlängert wurde. Hält das Interesse an, könnte „Splitgate“ sogar Multiplayer-Primus „Fortnite“ gefährlich werden.