Hebein tritt mit Abrechnung bei den Grünen aus

„Vertragsbruch“: Vorwürfe in Richtung ÖVP

Dass der Juniorpartner in der Regierung der Volkspartei in gewissen Belangen nicht Paroli biete, sondern eher mit Passivität auffalle, sei für sie nicht länger tragbar, kritisiert die ehemalige Wiener Vizebürgermeisterin. In Richtung der Volkspartei und des Bundeskanzlers spricht Hebein in der hitzigen Debatte um die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge von „Vertragsbruch“.