EU-Kollege über Nehammer: „Es ist zum Verzweifeln“

Eigentliches Thema Weißrussland von Afghanistan überschattet

Die Sondersitzung der EU-Innenminister war ursprünglich wegen der Lage an der Grenze des EU-Staats Litauen zu Weißrussland einberufen worden. Dem weißrussischen Staatschef Alexander Lukaschenko wird vorgeworfen, Migranten vor allem aus dem Nahen Osten nach Litauen zu schleppen. Nach der Einnahme Kabuls durch die Taliban am Sonntag war das Thema Afghanistan dann zunehmend in den Vordergrund gerückt.