Künftig fixe Radwege statt Hebeins Pop-up-Projekte

Verkehrsstadträtin Sima (SPÖ) präsentierte am Freitag den Start für das Radwegebauprogramm 2021. Mit dabei war der rote Bezirkschef der Donaustadt Ernst Nevrivy, der sich erstmals nach den Vorwürfen zu Bestechlichkeit in die Öffentlichkeit wagte. Zehn Millionen Euro werden in das Radweg-Projekt investiert.