Bei Löscharbeiten in Wohnung Hanfplantage entdeckt

Böses Erwachen in jeglicher Hinsicht: Als ein junger Mann aus Graz-Umgebung Samstag in aller Früh eine Kerze entzündete und dann wieder schlafen ging, fiel diese Kerze um. Und entfachte einen Wohnungsbrand! Bei den Löscharbeiten flog dann die Marihuana-Plantage in einem Nebenzimmer auf. . .