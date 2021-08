Ist Ihr Herz fit fürs Autofahren?

Corona-Folgen als weitere Gründe

Als „Neuland“ bezeichnet der Experte in seiner Forschungsarbeit (erschienen im Medizinjournal „Current Problems in Cardiology“, dt: „Aktuelle Probleme in der Kardiologie“) hierbei noch Post-Covid-Betroffene. „Herzrasen und Schwindel können nämlich auch nach einer durchgemachten Corona-Erkrankung auftreten. Deshalb sollten hier in Zukunft ebenfalls Regelungen zur Fahrtüchtigkeit eingeführt werden.“