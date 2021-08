„A wie Anton“: Gender-Thema erreicht das Alphabet

Aus Viktor soll Vogtland werden, aus Paula Potsdam

Nach dem Krieg wurden diese nur teilweise rückgängig gemacht. Ebenso befänden sich in der aktuell gängigen Version 16 männliche, aber nur sechs weibliche Namen. Es sei daher „ein Angebot für eine zeitgemäße Buchstabiertafel“, wie das Institut in einer Aussendung verriet - das aus Viktor Vogtland machen will. Aber auch aus Paula Potsdam. Klar ist, in der neuen Version sind somit weder Frauen noch Männer überrepräsentiert. Dafür deutsche Städte und Regionen, die Österreicher oder Schweizer teils nicht einmal kennen werden. Einer „Sinnhaftigkeitsdebatte“ steht also nichts mehr im Wege.