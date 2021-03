Sprachwissenschaftler: Gendern ist männerfeindlich

Grammatikalische Geschlechter seien „abstrakte Größen“

Der Forscher betonte gegenüber dem „Evangelischen Pressedienst“, dass er sich für Gleichberechtigung einsetze - aber bei der Sprache sei das nicht nötig gewesen. Für ihn sei diese schon vor der Reform geschlechtergerecht gewesen - auch ganz ohne Gendersternchen. Doch heute werde in der Schule gelehrt, dass das sexuelle und grammatikalische Geschlecht dasselbe seien. „Das ist mitnichten so. Jedes Substantiv hat ein Genus, ist also maskulinum, femininum oder neutrum, etwa der Mund, die Nase oder das Auge. Mit dem menschlichen Geschlecht, das nur konkreten Personen zu eigen sein kann, hat das aber nichts zu tun. Die Genera der Sprache sind grammatische Kategorien, abstrakte Größen.“