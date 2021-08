Österreicher kennen zu Hause keinen Genierer

Was machen die Österreicher eigentlich so in den eigenen vier Wänden, wenn niemand hinsieht? Von (fehlender) Privatsphäre am sogenannten Stillen Örtchen bis hin zu Showeinlagen wie lautem Singen oder Tanzen, der Einnahme von Mahlzeiten direkt am Kühlschrank oder unbekleideten Ansichten wissen da so manche Nachbarn zu berichten.