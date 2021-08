Devold of Norway: Warm, weich, Kvitegga.

Baselayer aus Merinowolle sind die idealen Begleiter für jeden Winterspaziergang, jede Schneeschuhwanderung und leichte Aktivitäten im Winter. Ganz automatisch reguliert die feine Wolle die Temperatur. Sie kühlt oder wärmt je nach Bedarf, indem sie Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. So absorbiert ein Kleidungsstück aus 100 Prozent Merinowolle bis zu 35 Prozent des Eigengewichts an Feuchtigkeit, ohne dass es sich nass oder feucht anfühlt. Ein weiterer Vorteil: Merinowolle ist hypoallergen und bringt antibakterielle Eigenschaften mit - die Wolle ist dauerhaft natürlich resistent gegen ein so genanntes mikrobielles Wachstum. Das bedeutet: Die Bekleidung kann auch mehrere Tage getragen werden, ohne dass Gerüche entstehen. So wird auch die Umwelt durch weniger Waschen geschont.