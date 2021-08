Unruhestifter zielt mit Pistole auf Polizisten

Brenzliger Einsatz für die Polizei am Sonntagabend in Innsbruck: Nachdem ein 29-Jähriger in einem Mehrparteienhaus für Unruhe gesorgt hatte, zielte der Verdächtige nach Eintreffen der alarmierten Streife mit einer Waffe auf die Beamten. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um eine „Softgun“. Der „Pistolero“ wurde vorläufig festgenommen.