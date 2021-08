Mit 70 Jahren noch einmal rund um Österreich

Begleitet und betreut wurden die Rennfahrer von acht Betreuern, die, aufgeteilt auf drei Fahrzeuge, sich rund um die Uhr um praktisch alles, vom Einkauf über Kochen bis hin zu Aus-u. Einladen der Räder bei jedem Wechsel und um die Navigation kümmerten. Gerade die Navigation ist bei so einem Rennen, auf einer nicht markierten Strecke und im normalen Straßenverkehr, ein großer Knackpunkt. Es gibt zwar ein vom Veranstalter bereitgestelltes Routebook und auch verwendet jeder auf seinem Fahrrad ein Navigationsgerät, trotzdem muss man rund um die Uhr hochkonzentriert sein und bei jeder Abzweigung oft in Sekundenbruchteil entscheiden wo es lang geht. So war so mancher Betreuer am Ende des Rennens fast genauso geschlaucht, wie die Radfahrer selbst. Alle zusammen aber hochzufrieden mit der gemeinsamen Leistung, denn das Race Around Austria ist kein „normales“ Rennen, sondern ein richtiges Abenteuer, das nur dann gelingen kann, wenn alle Teammitglieder an einem Strang ziehen und auch in Stresssituationen ruhig Blut und einen kühlen Kopf bewahren.