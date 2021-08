Ganzer Ort feiert zurückgekehrte Marienstatue

Statue war zunächst in Kapelle

Glücklich vernahm sie die Rückkehr und Segnung der Statue. 1922 gründeten die Dominikanerinnen eine Haushaltungsschule, 1928 erbauten sie die Kapelle, in der die besagte Madonna ihren Platz hatte. Die Nonnen mussten aus Personalmangel 1957 die Schule aufgeben, die noch bis 1972 am Standort existierte. Dann wechselte dieser nach Edelhof in Zwettl - wo auch die Marienstatue schließlich wiederentdeckt wurde.