Derbytime - Vöcklamarkt hofft auf nächsten Sieg!

Vier Kameras, ein Übertragungswagen und ein Kommentator. Die Zutaten für eine Premiere im OÖ-Fußball-Unterhaus. Erstmals wird auf krone.tv ein Pflichtspiel live übertragen. Mit dem Drittliga-Hit Vöcklamarkt gegen Gurten wurde dafür auch ein echter Leckerbissen ausgewählt. „Eine tolle Aktion“, sagt Vöcklamarkt-Sportchef Klaus Preiner, der sich aber auch vor Ort ein „Fest“ mit 800 Zuschauern erwartet. „Die Vorfreude im Ort ist richtig zu spüren“, so Preiner.



Was vor allem mit dem traumhaften Saisonstart mit drei Siegen in drei Spielen zu tun hat. „Die Brust wächst bei den Spielern immer mehr, wir können auch gegen Gurten was mitnehmen!“ Ein Vorteil dabei: Umgekehrt zu Gurten hatte die UVB am Dienstag spielfrei. „Mit einem Punkt wären wir schon zufrieden“, sagt deshalb Gurten-Trainer Peter Madritsch.



Mit WSC Hertha gegen Junge Wikinger Ried steigt heute ein weiteres OÖ-Derby. Die Prügelknaben Wels und Stadl-Paura sind erst morgen gefordert - allerdings haben beide starke Gegner zu bekämpfen.