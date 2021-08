Arnold Schwarzenegger schimpft über Corona-Leugner

„Wenn du keine Maske trägst, bist du ein Schwachkopf“

Was viele dieser Menschen, die gegen die Maßnahmen protestieren, nicht verstehen würden: Mit der Freiheit kämen auch Pflichten, so der Action-Held aus der Steiermark weiter. „Ja, du hast die Freiheit, keine Maske zu tragen, aber weißt du was? Wenn du keine Maske trägst, dann bist du ein Schwachkopf!“ Immerhin gehe es auch darum, die Menschen in seinem Umfeld zu schützen.