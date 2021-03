Auch Schwarzenegger kämpft mit den Lockdown-Kilos!

„Das ist deprimierend“

In schwarzen Klamotten sehe er auf Zoom „ganz gut“ aus, aber wenn er sich im Spiegel seinen Bauch anschaue, verfluche er sich selbst: „Arnold. Du hast 13 Bodybuilding-Titel gewonnen. Das Guinnessbuch der Rekorde nannte dich den am besten entwickelten Mann der Welt-Geschichte! Was zum Teufel ist mit dem Sixpack passiert? Was ist hier los? Das ist deprimierend.“ Als er kürzlich für ein Zoom-Meeting die Jogginghose gegen eine richtige Hose gewechselt hat, habe sich diese wie eine Zwangsjacke angefühlt.