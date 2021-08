Massive Hitze: Der Planet fest im Schwitzkasten

Jetzt ist es eine massive Hitzeglocke, die Europa im Schwitzkasten hält. Auf der süditalienischen Insel Sizilien wurde – wie berichtet – mit 48,8 Grad der Allzeit-Rekord pulverisiert. Die Hitzewelle rollt in Richtung Norden über den Kontinent hinweg. Der Hitzerekord in Österreich liegt bisher bei 40,5 Grad, gemessen am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg (NÖ). Und auch bei uns bleibt es in den kommenden Tagen hochsommerlich mit Temperaturen jenseits der 30 Grad – für viele Menschen eine gesundheitliche Belastung.