Sizilien: Europäischer Hitzerekord wohl gebrochen

Bisheriger Rekord 1977

Schon seit Mitte Juni sind die Temperaturen im Mittelmeerraum außergewöhnlich hoch. Seit Sommerbeginn wurde die 45-Grad-Marke gleich an mehreren Stationen bzw. Tagen in Griechenland sowie auch auf Sizilien geknackt, wie die „UWZ“ berichtete. Der offizielle Europa-Hitzerekord von 48.0 Grad, verzeichnet in Athen am 10. Juli 1977, blieb davon bislang aber unangetastet.