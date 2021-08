Sibirische Brände größer als alle anderen zusammen

Sibirien erwärmt sich doppelt so schnell

Die Einheimischen zeigen sich zunehmend beunruhigt ob der Entwicklungen. An kaum einem Ort der Welt hat der Klimawandel bereits derart fatale Spuren hinterlassen wie in Nordsibirien. Die Region erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Vor allem in den vergangenen 30, 40 Jahren hat diese Entwicklung rasant zugenommen.