„Hitze jetzt schon tödlichste Naturgefahr bei uns“

Klar ist: Die Menschheit hat sich ganz schön etwas eingebrockt. Die globale Mitteltemperatur ist seit der industriellen Revolution um 1,1°C angestiegen, die Temperatur auf den Landoberflächen gleich um 1,6°C. Österreich ist aufgrund seiner Lage nochmal stärker betroffen: bei uns sind es gleich zwei ganze Grad. Im letzten Jahrzehnt zwischen 2010 und 2020, so Olefs, „haben wir die wärmste Phase durchbrochen, die wir in den letzten hunderttausend Jahren messen oder indirekt rekonstruieren konnten. Das, was wir jetzt erleben, hat es ganz, ganz lange Zeit nicht mehr gegeben.“ Auch die Konzentration an Kohlendioxid in der Atmosphäre ist die höchste seit zwei Millionen Jahren. Doch es gehe auch nicht nur um den Temperaturanstieg, so Olefs: „Das Hauptproblem ist aber die Geschwindigkeit, in der das passiert. Da kann das gesamte System Erde - Mensch, Tiere, Ökosystem - nicht mithalten, und kann sich nicht automatisch anpassen.“