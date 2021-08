ORF-Mann im Clinch mit dem NÖ-Gesundheitssystem

Mit dem kritischen Posting über das Gesundheitswesen sorgte Rohrhofer für Wirbel – viele Menschen pflichteten ihm bei. Die Fülle an gleichartigen Erfahrungen, von denen diese berichten, sollte den Landeskliniken nun wahrlich zu denken geben. Hintergrund: Beim Tennistraining verletzte sich der ORF-Mann am 4. August schwer. In der Kremser Notfallambulanz schickte man ihn nach einem Röntgen und der Frage „Eine Sportsalbe haben Sie eh daheim?“ ohne Schiene oder Verband wieder nach Hause. „Einen Termin für mein Befundgespräch hätte ich überhaupt erst am 3. September (!) bekommen“, so Rohrhofer.