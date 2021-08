Auch Schweiz schafft kostenlose Corona-Tests ab

Maskenpflicht bleibt bestehen

Ganz will man von der bisherigen Corona-Strategie jedoch noch nicht abrücken. Die derzeit geltende Maskenpflicht bleibt genauso bestehen, wie die Besucherobergrenzen für Veranstaltungen ohne Covid-Zertifikat. An privaten Partys dürfen weiterhin maximal 30 Personen (in Innenräumen), beziehungsweise 50 Personen (im Freien) teilnehmen. Begründet wird die Beibehaltung mit den Unsicherheiten aufgrund der Delta-Variante - inzwischen sind fast alle Fälle in der Schweiz darauf zurückzuführen.