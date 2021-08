Zattoo: So geht Fernsehen in bester Bildqualität!

Die vielen Sport-Highlights diesen Sommer haben eines deutlich gezeigt: Immer mehr Menschen schauen ihr TV-Programm am liebsten auf dem großen Bildschirm. Dabei bevorzugen Zuschauer vor allem das Fernsehen in HD-Auflösung. Beim Fernsehen über das Internet, also bei sogenannten TV-Streaming-Anbietern wie Zattoo, ist HD-Fernsehen ganz einfach über die eigene Internetverbindung möglich. Im Zattoo Premium Abo schauen Sie beispielsweise aktuell über 80 Sender in HD-Qualität. Im Ultimate Abo sogar über 40 davon in Full-HD!