Gibt’s schon bald zwölftes Team in der Formel 1?

„Caterham ist vielen noch ein Begriff“

Von 2010 bis 2014 ging Caterham in der Formel 1 an den Start. Es war das erste Team, das mit malaysischer Lizenz fuhr. Anfangs trat der Rennstall unter dem Namen Lotus Racing (2010) bzw. Team Lotus (2011) an. 2015 ging das Team in die Insolvenz. „Caterham ist vielen noch ein Begriff, fährt aber derzeit nicht in der Formel 1. Eine Markenlizenz erleichtert den Einstieg ins Marketing, ohne das alte Unternehmen mit seinen Schulden neu aufleben zu lassen“, sagt Kassis-Mohamed gegenüber dem indischen Medium „Sportstar“.