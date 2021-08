Die Schweiz mit Bahn, Bus & Schiff „erfahren“

Das All-in-one Ticket ist für Gäste aus dem Ausland der Schlüssel zum öffentlichen Verkehrsnetz der Schweiz. So brachen auch Julia und Lukas mit dem Swiss Travel Pass in der Hand auf, um dort wo Zuverlässigkeit und „Swissness“ zu Hause sind, die schönsten Seiten der Schweiz zu „erfahren“: In Bahn, Bus und Schiff. Mit dabei auf ihrer Reise hatten die beiden eine Bucket List, von der wir in Folge 1 die ersten sieben Highlights vorstellen möchten.