23-Jähriger soll Frau aus Fenster gestoßen haben

Ein 23-jähriger Mann soll seine 22-jährige Partnerin in der Nacht auf Dienstag aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses in Wien-Liesing gestoßen haben. Das Opfer wurde mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der Tatverdächtige noch vor Ort festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.