Ab Herbst: Deutschland streicht kostenlose Tests

Impfstoffe laufen ab

Die Zahl an Corona-Impfungen in Deutschland ist - ähnlich wie in Österreich - deutlich zurückgegangen. Mittlerweile übertrifft auch das Angebot an Impfstoffen bereits die Nachfrage, weshalb mehrere Zehntausend Dosen der Vakzine nun drohen abzulaufen. Wie das Magazin „Spiegel“ recherchierte, werden in den nächsten Tagen wohl Tausende Dosen von AstraZeneca vernichtet werden müssen - besonders dieser Impfstoff entwickelte sich aufgrund zahlreicher Negativschlagzeilen in den vergangenen Monaten zu einem regelrechten Ladenhüter.